Генпрокуратура розраховує на збільшення держфінансування [ Редактировать ]
Два з половиною мільярди гривень. На такий подарунок до професійного свята розраховують в Офісі Генпрокурора. Сьогодні українській прокуратурі виповнилося 30 років. І її очільниця Ірина Венедіктова твердить: її відомство хоче домогтися збільшення держфінансування. Про це вона заявила на міжнародному антикорупційному форумі. За словами чиновниці, додаткові гроші витратять на підвищення зарплат прокурорам - щоб зменшити корупційні ризики.
Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України:
Зарплати прокурорів, на жаль, не відповідають реаліям правоохоронної системи. Вони менші, ніж зарплати слідчих в деяких правоохоронних органах. Якщо нам Верховна Рада завтра підтримає той бюджет, який є - прокурори будуть отримувати вдвічі більше, ніж у 2019 році. Це, мабуть, недостатньо. Але для гідного життя в державі, яка воює, в якій є проблеми... Тому звичайно, ми розуміємо ці тенденції.
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