Два з половиною мільярди гривень. На такий подарунок до професійного свята розраховують в Офісі Генпрокурора. Сьогодні українській прокуратурі виповнилося 30 років. І її очільниця Ірина Венедіктова твердить: її відомство хоче домогтися збільшення держфінансування. Про це вона заявила на міжнародному антикорупційному форумі. За словами чиновниці, додаткові гроші витратять на підвищення зарплат прокурорам - щоб зменшити корупційні ризики.

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України: