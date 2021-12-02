Європа має показати силу стосовно російської агресії – Дмитро Кулеба [ Редактировать ]
Дії Росії на кордоні з Україною - частина агресії Кремля проти Європи. Про це за підсумками дводенного саміту НАТО у Ризі заявив міністр закордонних справ України - Дмитро Кулеба. За його словами, розташування російського контингенту вказує на можливу підготовку до нової військової операції проти нашої держави.
То ж Європа має показати силу, - стверджує Кулеба. І додав, що Україна пліч-о-пліч працює з європейськими партнерами, аби укласти та втілити цілісний пакет стримування Росії від військових дій.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Враховуючи серйозність загрози, яку несе потенційне нове вторгнення Росії в Україну, європейський континент зараз може опинитися у дуже критичній ситуації. Ми вважаємо, що необхідно проявити силу, щоб потім не довелося її застосовувати.
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