Про це за підсумками дводенного саміту НАТО у Ризі заявив міністр закордонних справ України.

Дії Росії на кордоні з Україною - частина агресії Кремля проти Європи. Про це за підсумками дводенного саміту НАТО у Ризі заявив міністр закордонних справ України - Дмитро Кулеба. За його словами, розташування російського контингенту вказує на можливу підготовку до нової військової операції проти нашої держави.

То ж Європа має показати силу, - стверджує Кулеба. І додав, що Україна пліч-о-пліч працює з європейськими партнерами, аби укласти та втілити цілісний пакет стримування Росії від військових дій.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: