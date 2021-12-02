Депутати створять ТСК щодо розслідування вбивства мера Кременчука О.Бабаєва [ Редактировать ]
У Верховній раді України буде створено тимчасову слідчу комісію з питань розслідування вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Про це під час виступу у ВР сказав народний депутат Андрій Кожем'якін.
Він нагадав, що мера Кременчука Олега Бабаєва було вбито ще у 2014 році, але слідство досі не дало адекватних результатів.
"Підозру у вчинені кримінального правопорушення було пред'явлено 4 особам. Проте, з 2014 року судову справу так і не було завершено. І не було винесено справедливе рішення щодо підозрюваного. Це дуже резонансне кримінальне провадження не розслідується та затягується. Пирятинський районний суд Полтавської області є 9м судом, який сьогодні о 10 годині починає розглядати цю справу. Це повний судовий "беспредел", - зазначив А. Кожем'якін.
За його словами, розгляд справи у судах постійно затягується, відбуваються процедури відсторонення суддів, відвід присяжних. Протягом 5 років, починаючи з 2014, справу розглядали 6 суддівських колегій в 5 районних судах Полтавської області.
"З метою забезпечення прозорості, неупередженості і справедливості розслідування обставин вбивства, фракція "Батьківщина" пропонує і наполягає на тому, щоб створити в Раді тимчасову слідчу комісію. Також у найближчий час буде зареєстровано проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії ВР України з питань розслідування вбивства судді Лободенка Олександра Станіславовича та міського голови міста Кременчука Полтавської області Бабаєва Олега Мейдановича. Прошу вважати цей виступ депутатським запитом до офісу Генерального прокурора України, - сказав нардеп.
Нагадємо, 26 липня 2014 року у Кременчуці вбили мера Олега Бабаєва. Дві кулі влучили у автомобіль, одна – в груди Бабаєва, від отриманих травм він помер на місці.
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