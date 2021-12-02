ЄС щодня переглядатиме правила в'їзду через нову хвилю захворюваності [ Редактировать ]
ЄС щодня переглядатиме правила в'їзду через новий штам вірусу "Омікрон". Такі рекомендації надали країнам-учасницям союзу, повідомляє видання Bloomberg.
За їхніми даними, Європейська комісія також наполягає оперативно розгорнути ревакцинацію. Планують і зменшити термін дії ковід-сертифікатів - 9 місяців замість року.
Напередодні засновники компанії BioNTech заявили, що бустерне щеплення забезпечує високий рівень захисту від нової мутації вірусу – "Омікрон".
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