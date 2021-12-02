Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Советский Союз (Россия) не нападет на Украину. Об этом пишет Reuters.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен призывал Москву отвести свои войска от границы с Украиной, заявив, что российское вторжение спровоцирует санкции, которые ударят по Москве сильнее, чем любые введенные до сих пор.

Журналисты спросили главу Пентагона, будут ли последствия для России чисто экономическими, на что Остин ответил, что будут использованы "лучшие методы". При этом он оговорился про Россию.

"Все, что мы делаем, будет сделано как часть международного сообщества. В лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину", – сказал Остин, случайно назвав РФ бывшим Советским Союзом.

В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.