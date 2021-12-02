Верховна Рада ухвалила держбюджет на наступний рік. "За" - проголосувало 268 нардепів. Після цього парламентарії взялися вносити зміни й до цьогорічного кошторису - аби вже зараз дати більше грошей на дороги. А ще - на програму так званої ковідної тисячі за вакцинацію. Про рішення нардепів - дивіться далі.

Бюджетний день у парламенті. Нардепи ділили мільярди цьогорічні, і мільярди на наступний рік.

Проєкт до другого читання уряд направив нардепам лише вчора. Комітет засідав майже до четвертої ранку, аби сьогодні винести документ на голосування. І його таки ухвалили. Навіть ночі бюджетної не знадобилося. Голосів монобільшості докинули депутатські групи й деякі мажоритарники з інших фракцій.

Основні показники держбюджету - не змінилися. ВВП, за прогнозом, зросте до майже чотирьох відсотків, долар - максимум 28,7 гривень. Мінімальна зарплата - 6700 гривень. Щоправда, такою вона стане лише в жовтні наступного року. Кінець. В опозиції запевняють: саме через це не голосували за держбюджет. Мовляв, не згодні ні з мінімальною зарплатою, ні з прожитковим мінімумом.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Він має становити за даними Держстату - 4389 грн, а що ми бачимо в бюджеті? А ми бачимо, що не дотягує цей прожитковий мінімум навіть на 44%. Тобто люди отримують мінімальну пенсію, і за неї навіть за даними самої держави проживуть не місяць, а менше ніж половину місяця.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Підвищення мінімальної зарплати на 200 грн за рік. Це на 3%, при інфляції 7%. В цьому бюджеті є збільшення пенсій: мінімальної на 80 грн, а потім ще на 80. Ну це знущання з людей. Ну як їм жити?

А в монобільшості переконують, скільки б грошей не було, на все - однаково не вистачить. От навіть, визнають, на субсидії заклали в бюджеті мало - лише 38 млрд.

Леся Забуранна, народний депутат, "Слуга народу":

Викликає сумніви, що вистачить субсидій. Тобто обсяг субсидій, який передбачено, він однозначно менший ніж в цьому році. Я думаю, що ми будемо робити додатковий перерозподіл коштів.

У наступному році найбільше коштів спрямують на безпеку й оборону - майже 323 мільярди. При цьому обіцяють - житло всім ветеранам АТО. На медицину - також збільшили видатки - до майже двохсот мільярдів. І вже із січня зарплата лікаря буде щонайменше 20 тисяч гривень. До другого читання - уряд збільшив прогноз щодо надходжень у бюджет - на 54 мільярди. Тож ці гроші також уже розписали. На Ковідну тисячу - три мільярди, на проєкт "Питна вода" - і на кіно - по одному мільярду, на цифровізацію - ще додатково майже два мільярди. Та найбільше - докинули на інфраструктуру.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

На інфраструктуру пропонується додатково виділити на 25 млрд грн. Дев'ять млрд - інфраструктурна субвенція. 4,4 млрд грн - на розбудову аеропортової інфраструктури та створення національного авіаперевізника.

На ці ж цілі - більше грошей хочуть закласти й в цьогорічний бюджет. Щоправда, спочатку сума була - значно скромнішою - два з половиною мільярди.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

2,5 різко перетворилися в 19 млрд. Вночі вирішили забрати наперед ренту на нафту і газ, і відправити її знову на дороги. Не на облаштування кордону, не на підприємців, не на коронавірус, і навіть не на кисневі станції.

Цей законопроєкт - після тривалого розгляду - таки ухвалили. Іншим рішенням - виділили додаткові три мільярди на віртуальну "ковідну тисячу".