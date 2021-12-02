Суму на виплати вакцинованим українцям підвищать до восьми мільярдів [ Редактировать ]
До восьми мільярдів гривень підвищать суму - на виплати вакцинованим українцям. І це на п'ять мільярдів більше, аніж планували. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, суму переглянули через велику кількість звернень.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Вакцинація залишається національним пріоритетом, це питання безпеки країни. Тому уряд продовжує впровадження програми президента з виплати однієї тисячі гривень для всіх вакцинованих громадян. На старті програми отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія", це найшвидший і найпростіший спосіб. Практично 100 офлайн пунктів підтримки "Дії" надаватимуть практичну допомогу по всій країні. Ціль програми - підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії та простимулювати вакцинацію в державі.
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