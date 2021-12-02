До восьми мільярдів гривень підвищать суму - на виплати вакцинованим українцям. І це на п'ять мільярдів більше, аніж планували. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, суму переглянули через велику кількість звернень.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: