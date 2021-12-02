Звідки риба? У Кропивницькому влаштували рейди на ринках і в магазинах. У продавців риби перевіряли документи на товар. Інспектори кажуть - у місті масово продають браконьєрську продукцію. І покарання порушників не лякає. Олена Бринза - переконалася.

Карась, короп, товстолоб, амур! Цю свіжу рибу продають на ринку Кропивницького. Та чи законно? - перевіряє інспектор рибоохорони.

Олександр Яковенко, головний держінспектор відділу Кіровоградського рибоохоронного патруля:

Должні бути товаротранспортна накладна та сертифікат якості на рибу, зараз ми перевіримо документи, якщо все в порядку, то будуть здійснювати продаж далі, якщо ні, то буде складений протокол.

Катерина, продавчиня:

Местна, да, кіровоградська, село Назарівка. Беруть канєшно, свіжа риба, вона тєм болєє ціна недорога, приємлєма.

У цієї реалізаторки з дозволами все гаразд. А от у наступній лавці - документів на продаж свіжої риби немає. Продавчиня коментувати будь-що на камеру - відмовляється.

Інспектор складає адмінпротокол за фактом продажу риби без документів. Однак товар не конфісковують, хоча закон це дозволяє.

Олександр Яковенко, головний держінспектор відділу Кіровоградського рибоохоронного патруля:

Наразі рибоприйомного пункту в Кропивницькому немає, рибоприйомні пункти знаходяться у Світловодську. Я її вилучаю і віддаю реалізатору під розписку до рішення суду.

А от покупці вкрай рідко просять показати дозвіл на продаж живого товару.

Подзвонила сосєдка, каже, риба єсть. - А документи питаєте, яка це риба? - А щас спитаю.

Такі рейди в Кропивницькому проводять часто. І щоразу виявляють браконьєрський вилов. Лише за останні чотири місяці рибоохоронний патруль склав два десятки протоколів на порушників.

Олександр Яковенко, головний держінспектор відділу Кіровоградського рибоохоронного патруля:

Риба должна продаватися із сертифікатом якості, накладной, ми должні знати звідки риба. Теж бракон'єри продають рибу, яку незаконно виловили, в них немає відповідних документів, якщо ми виявляємо факт, составляєм протокол.

За незаконний продаж риби власникам загрожує штраф від п'ятисот десяти до тисячі семисот гривень. З прибутками від такої торгівлі - це навіть у порівняння не йде. Тож порушників таке покарання аж ніяк не зупиняє!