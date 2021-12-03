Держава виділить 8 млрд грн на виплати вакцинованим українцям [ Редактировать ]
До восьми мільярдів гривень підвищать суму, спрямовану на виплати вакцинованим українцям. Тобто, на два мільярди більше, ніж планували раніше. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, суму переглянули через велику кількість звернень.
Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:
На старті програми отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія", це найшвидший і найпростіший спосіб, практично 100 офлайн пунктів підтримки "Дії" надаватимуть практичну допомогу по всій країні. Ціль програми - підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії та простимулювати вакцинацію в державі.
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Основні цифри, за якими житиме країна наступного року, такі: ВВП - 3,8 відсотка. Курс долара - неповні 29 гривень. На безпеку та оборону передбачили майже 323 мільярди.
І це на п'ять мільярдів більше, аніж планували. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
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