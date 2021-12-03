Тобто, на два мільярди більше, ніж планували раніше.

До восьми мільярдів гривень підвищать суму, спрямовану на виплати вакцинованим українцям. Тобто, на два мільярди більше, ніж планували раніше. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, суму переглянули через велику кількість звернень.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України: