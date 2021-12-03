Водієві вбивці російського депутата винесли вирок [ Редактировать ]
12 років за допомогу вбивці. Шевченківський райсуд Києва виніс вирок водієві, який підвозив кілера на місце вбивства Дениса Вороненкова.
Ексдепутата російської Держдуми, якого застрелили в Києві в березні 2017-го. Ярослава Тарасенка визнали винним у пособництві. А от іншого фігуранта - Олександра Лося - виправдали.
Йому закидали стеження за Вороненковим. Другий вирок прокуратура пообіцяла оскаржити.
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