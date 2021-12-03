Вакцинувати дітей віком від 5 років дозволили в Італії. Таке рішення схвалило тамтешнє агентство з лікарських засобів. Юних пацієнтів щеплюватимуть вакциною Pfizer.

Для цього створять 78 спеціальних мініцентрів. Для малечі там працюватимуть педіатри, медсестри, а також аніматори. Інтервал між першою та другою ін'єкцією має бути три тижні.

А дитяча доза становитиме третину від дорослої. Також від 13 грудня вакцинувати малечу розпочнуть Польща, Чехія та Німеччина. Щеплення дітям від 5 років вже роблять у США та Канаді.