В Італії вакцинуватимуть дітей від 5 років [ Редактировать ]
Вакцинувати дітей віком від 5 років дозволили в Італії. Таке рішення схвалило тамтешнє агентство з лікарських засобів. Юних пацієнтів щеплюватимуть вакциною Pfizer.
Для цього створять 78 спеціальних мініцентрів. Для малечі там працюватимуть педіатри, медсестри, а також аніматори. Інтервал між першою та другою ін'єкцією має бути три тижні.
А дитяча доза становитиме третину від дорослої. Також від 13 грудня вакцинувати малечу розпочнуть Польща, Чехія та Німеччина. Щеплення дітям від 5 років вже роблять у США та Канаді.
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