На що саме витратять гроші - вже відомо.

31 мільйон євро на три роки. Таку суму надасть Європейський Союз на підтримку української армії. Ці гроші надійдуть у межах новоствореного Європейського фонду миру.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На що саме витратять гроші - вже відомо.

Це військова медицина, мобільність і логістика, а також структури кіберзахисту.