Євросоюз надасть грошову допомогу Україні [ Редактировать ]
31 мільйон євро на три роки. Таку суму надасть Європейський Союз на підтримку української армії. Ці гроші надійдуть у межах новоствореного Європейського фонду миру.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На що саме витратять гроші - вже відомо.
Це військова медицина, мобільність і логістика, а також структури кіберзахисту.
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Ці гроші надійдуть у межах новоствореного Європейського фонду миру.
Ці гроші - надійдуть у межах новоствореного Європейського фонду миру. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Допомогу Україні американські конгресмени завжди прописують окремим абзацом у військовому бюджеті США. Документ ключовий, тож після затвердження ніхто вже не зможе цей пункт проігнорувати і не візьметься вносити поправки, аби щось урізати.
Міністр зустрінеться з керівництвом НАТО та міністрами закордонних справ ЄС.
У спільній заяві вони закликали Мінськ припинити нелегальну міграцію до ЄС та політичні репресії в країні.