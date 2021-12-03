Польща веде перемови про розміщення військ НАТО на кордоні з Білоруссю. Варшава запросила підтримки на випадок загострення міграційної кризи.

В уряді країні наголошують - це наслідки деструктивної політики Мінська і спроба дестабілізувати ситуацію на кордоні між Білоруссю та Євросоюзом. Напередодні польські прикордонники упіймали близько півсотні нелегалів, що намагалися прорватися через кордон до ЄС.

А силовики з білоруського боку намагалися завадити затриманню порушників.