Варшава веде перемови про розміщення військ НАТО [ Редактировать ]
Польща веде перемови про розміщення військ НАТО на кордоні з Білоруссю. Варшава запросила підтримки на випадок загострення міграційної кризи.
В уряді країні наголошують - це наслідки деструктивної політики Мінська і спроба дестабілізувати ситуацію на кордоні між Білоруссю та Євросоюзом. Напередодні польські прикордонники упіймали близько півсотні нелегалів, що намагалися прорватися через кордон до ЄС.
А силовики з білоруського боку намагалися завадити затриманню порушників.
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