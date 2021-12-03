Парламент переглянув суму, спрямовану на виплати вакцинованим українцям [ Редактировать ]
До восьми мільярдів гривень підвищать суму, спрямовану на виплати вакцинованим українцям. Тобто, на два мільярди більше, ніж планували раніше. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, суму переглянули через велику кількість звернень.
Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:
На старті програми отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія", це найшвидший і найпростіший спосіб, практично 100 офлайн пунктів підтримки "Дії" надаватимуть практичну допомогу по всій країні. Ціль програми - підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії та простимулювати вакцинацію в державі.
Нагадаю, роздати по тисячі гривень кожному двічі вакцинованому українцеві - президентська ініціатива. Спершу на неї з бюджету планували виділити 6 мільярдів гривень. Цьогоріч - три мільярди, і ще три наступного. Витратити їх можна лише на кіно, спортзал, білети на потяг чи літак (в межах країни), а ще купити книжок.
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Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, суму переглянули через велику кількість звернень.
Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень. Стільки ж - на початку 2022 року.
І це на п'ять мільярдів більше, аніж планували. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
Європейська комісія також наполягає оперативно розгорнути ревакцинацію. Планують і зменшити термін дії ковід-сертифікатів - 9 місяців замість року.
30 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках визита в Брюссель провел встречу с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, а также с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен