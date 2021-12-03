До восьми мільярдів гривень підвищать суму, спрямовану на виплати вакцинованим українцям. Тобто, на два мільярди більше, ніж планували раніше. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, суму переглянули через велику кількість звернень.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:

На старті програми отримання коштів відбуватиметься через додаток "Дія", це найшвидший і найпростіший спосіб, практично 100 офлайн пунктів підтримки "Дії" надаватимуть практичну допомогу по всій країні. Ціль програми - підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії та простимулювати вакцинацію в державі.

Нагадаю, роздати по тисячі гривень кожному двічі вакцинованому українцеві - президентська ініціатива. Спершу на неї з бюджету планували виділити 6 мільярдів гривень. Цьогоріч - три мільярди, і ще три наступного. Витратити їх можна лише на кіно, спортзал, білети на потяг чи літак (в межах країни), а ще купити книжок.