У Берліні відбулася офіційна церемонія уряду, проводили Меркель [ Редактировать ]
З богом, трояндами і під панк-рок! Ангелу Меркель провели з посади канцлера, яку вона обіймала 16 років. У Берліні відбулася офіційна церемонія уряду "Вечірня зоря". У ній взяв участь бундесвер - і це найвищий знак поваги, який цивільна людина може отримати від німецьких військових.
За традицією, канцлер вибирає музичний супровід для церемонії. Меркель замовила християнський гімн "Великий Боже, ми славимо тебе" та композицію "Ти забув кольорову плівку" панк-рокерки Ніни Хаген. Остаточно полишити свій кабінет Ангела Меркель має до кінця наступного тижня. Її наступником стане Олаф Шольц.
-Тепер наступний уряд має знайти відповіді на виклики, що стоять перед нами. Тож, дорогий Олафе Шольце, я бажаю вам і вашому урядові усього найкращого. Я впевнена, ми і надалі зможемо добре будувати наше майбутнє, якщо не поступимося невдоволенню, заздрощам та песимізму. А візьмемося до роботи з радістю в серці. Принаймні так завжди робила я. І я бажаю цієї радості нам всім і всій нашій країні.
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Ще канцлер, але вже з приставкою "тимчасово виконуючий обов'язки". Майже місяць тому Ангела Меркель отримала від президента країни свідоцтво про складання повноважень.
У Берліні відбулася офіційна церемонія уряду "Вечірня зоря". У ній взяв участь бундесвер - і це найвищий знак поваги, який цивільна людина може отримати від німецьких військових.
Від держави - Ангела Меркель отримуватиме пенсію - 15 тисяч євро. Їй залишать охорону, службовий автомобіль із водієм, бюро у приміщенні Бундестагу і штат із кількох референтів.
16 років при владі. 22 листопада 2005 року Ангела Меркель вперше стала канцлером Німеччини, а потім іще тричі її переобирали на цю посаду.
На цю посаду вона прийшла у 2005. Потім її ще тричі переобирали. Але цьогоріч Меркель поставила в політичній кар'єрі крапку.