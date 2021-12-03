Папа Римський проведе літургію на найбільшому стадіоні Кіпру [ Редактировать ]
Папа Римський прилетів на Кіпр. Офіційну церемонію зустрічі Франциска провели у Президентському палаці. Триватиме візит два дні. У суботу на найбільшому стадіоні Кіпру в Нікосії Папа проведе літургію.
Передбачена присутність 7 тисяч вірян. Після Кіпру Понтифік вирушить до Греції. Цей візит уже назвали історичним. Сам Франциск сказав, що це буде подорож до джерел апостольської віри та братерства між християнами різних конфесій.
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У суботу на найбільшому стадіоні Кіпру в Нікосії Папа проведе літургію. Передбачена присутність 7 тисяч вірян.
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