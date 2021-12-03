В столице за минувшие сутки зафиксировали 1376 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 303 205 инфицированных COVID-19. 263 244 человека выздоровели (3911 - за минувшие сутки), еще 7620 киевлян умерли (36 - за минувшие сутки). Известно, что с инфекцией в медучреждения столицы госпитализировали 103 человека.

Отмечается, что среди заболевших:

795 женщин в возрасте от 18 до 94 лет;

463 мужчины, возрастом от 18 до 88 лет;\

118 детей - от 6 месяцев до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших коронавирусом находятся в Днепровском районе (210), Дарницком районе (204) и Деснянском районе (177).

Читайте также, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 777 человек, а умерли - 509. Выздоровели почти 23 тысячи человек, за все время пандемии в Украине заболели - 3 477 649 человек; выздоровели - 3 018 620 человек; летальных случаев - 87 566.

Кроме того, по состоянию на 3 декабря в Украине сделано более 25 млн прививок от коронавируса. В частности, 43,8% взрослого населения получили по крайней мере одну прививку, а 37,2% прошли полный курс вакцинации, за минувшие сутки, 2 декабря в Украине 206 710 людей вакцинировано против коронавируса.

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