В Украину идут морозы [ Редактировать ]
Погода в Украине на выходные будет холодная, прогнозируют мокрый снег и морозы. Опубликован прогноз погоды на 4-5 декабря.
Прогноз на субботу
4 декабря в восточных областях будет сильный дождь и снег, а на юге страны просто ливень. В других регионах сухо. Температура воздуха составит:
- на западе днем -1+3, а ночью -2-13,
- на севере днем -1+2, а ночью -2-6,
- на востоке днем +2+8, а ночью 0+7,
- на юге днем +2+9, а ночью -1+7,
- в центре днем -1+5, а ночью -1-6.
Прогноз на воскресенье
В четырех западных областях будет дождь со снегом. А в других регионах сухо. Температура воздуха составит:
- на западе днем -1+4, а ночью -3-7,
- на севере днем -1+2, а ночью -4-7,
- на востоке днем +0+5, а ночью -1-6,
- на юге днем +2+7, а ночью -2-5,
- в центре днем -1+2, а ночью -4-6.
Ранее мы писали о том, что в Украину идет снежный шторм.
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