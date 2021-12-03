Погода в Украине на выходные будет холодная, прогнозируют мокрый снег и морозы. Опубликован прогноз погоды на 4-5 декабря.

Прогноз на субботу

4 декабря в восточных областях будет сильный дождь и снег, а на юге страны просто ливень. В других регионах сухо. Температура воздуха составит:

на западе днем -1+3, а ночью -2-13,

на севере днем -1+2, а ночью -2-6,

на востоке днем +2+8, а ночью 0+7,

на юге днем +2+9, а ночью -1+7,

в центре днем -1+5, а ночью -1-6.

Прогноз на воскресенье

В четырех западных областях будет дождь со снегом. А в других регионах сухо. Температура воздуха составит:

на западе днем -1+4, а ночью -3-7,

на севере днем -1+2, а ночью -4-7,

на востоке днем +0+5, а ночью -1-6,

на юге днем +2+7, а ночью -2-5,

в центре днем -1+2, а ночью -4-6.

Ранее мы писали о том, что в Украину идет снежный шторм.

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