В Украине изучается вопрос о целесообразности и необходимости призыва на срочную службу в Вооруженные силы. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде.

Сегодня у нас есть и контрактный подход, и призыв. Но пока на сегодняшний день мы изучаем вместе с главнокомандующим и Генштабом целесообразность и необходимость именно призыва на срочную службу. Моя позиция такова: возможно, нам не нужна она на столь долгий период, может, ее стоит сделать более короткой.

Глава Минобороны отметил важность закона о территориальной обороне и национальном сопротивлении, который начнет действовать с 1 января 2022 года. По его словам, сейчас численность ВСУ составляет 250 тыс. военных и еще "11 тыс. будут добавлены решением парламента".

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Сейчас в Украине продолжительность срочной службы составляет до 18 месяцев для солдат, матросов, сержантов и старшин. Для лиц с высшим образованием - до 12 месяцев. На срочную службу привлекаются граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, отсрочку на весь период обучения получают студенты. Срочников не привлекают к Операции объединенных сил на Донбассе.

Напомним, что выступая в парламенте, Алексей Резников заявил о возможном вторжении России в Украину в конце января 2022 года.