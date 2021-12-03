Як зачіска Бориса Джонсона. У Лондоні встановили головну ялинку країни. І її вигляд схвалили не всі. 24-метрове дерево трохи кривобоке, місцями доволі лисе, та ще й з поламаними гілками. Одні порівнюють його з нечесаною шевелюрою прем'єра; інші кажуть - ялинку здолав ковід. А у місцевій раді віджартувалися - буцімто частини гілок немає через те, що вони дотримуються дистанції. Дерево щороку привозять із Норвегії - у подарунок за допомогу в боротьбі з нацистською окупацією. Дарителі пояснюють - 20-метрова ялинка зі справжнього лісу не може бути такою ж пухнастою, як спеціально вирощені маленькі деревця.