Руководство Европейского союза приняло решение выделить Украине 1,4 миллиона евро на укрепление границы с Республикой Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Таким образом, глава МВД Денис Монастырский встретился с главой правительства Евросоюза Мати Маассикасом, где и был поднят вопрос о выделении средств.

Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для неотложного обустройства украинско-белорусского участка границы.

Отмечается, что Украина может уже рассчитывать на 1,4 миллиона евро. Известно, что в течение нескольких месяцев ЕС планирует увеличить эту сумму.

Читайте также, Европейская комиссия выделит Украине второй транш из 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Получить 600 млн евро Киев смог в конце октября, средства от ЕС помогут "подлатать" украинскую экономику после пандемии, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, президент США Джо Байден распорядился выделить помощь Украине в размере 60 млн долларов. Деньги будут выделены за счет средств Пентагона, деньги пойдут на на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине.

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