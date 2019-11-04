Канада выделит Украине военную помощь [ Редактировать ]
Канада готовится к поставке в Украину военной помощи. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает "Укринформ".
"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине", - сказал Бондар.
Замминистра также подчеркнул, что обсуждались потребности украинской армии.
"Мы также обсудили основания специального механизма консультаций на уровне министров обороны, которые могли бы предметно говорить о потребности украинской армии, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, что возможно обеспечить, а что - нет. Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября" , - отметил дипломат.
Раньше сообщалось о том, что Министерство иностранных дел Канады назначило нового посла в Украине.
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