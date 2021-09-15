Еврокомиссия выделит Украине 600 млн евро [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Европейская комиссия выделит Украине второй транш из 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Получить 600 млн евро Киев сможет в конце октября, сообщил вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис. В Twitter он высоко оценил прогресс в программе реформ Украины, который и позволил выделить средства.
ЕС будет продолжать поддерживать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность, ее работу на пути к процветанию и более тесной интеграции с ЕС.
Президент Украине Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил европейцев за предоставленные средства.
Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме 600 млн евро. Благодарен ЕС, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и вице-президенту Валдису Домбровскису за положительную оценку воплощаемых Украиной реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19.
600 млн евро от ЕС помогут Киеву "подлатать" украинскую экономику после пандемии, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.
Это ускорит наше экономическое восстановление после пандемии коронавируса. Углубляем наши отношения с ЕС и продолжаем реформы, которые усилят стойкость Европы.
Напомним, что первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 года. Деньги даются под 0,125% годовых со сроком погашения в июне 2035 года.
Для получения второго транша Украина должна была провести реформирование государственных предприятий и государственных финансов, системы управления и верховенства права. Также власти должны улучшить бизнес-климат и провести секторальные реформы.
по теме
Сейчас финмониторинг не распространяется на перевод наличных на сумму 4999 грн и меньше и при отсутствии связи между этой транзакцией и другой, которые в сумме превышают 5000 грн. При этом перевод на 1 грн больше (5000 грн) обязывает клиента идентифицировать себя для банка, говорится в пояснительной записке.
Через международные системы денежных переводов в первой половине 2021 года в Украину было проведено 3,68 млн транзакций. Средняя сумма одного перевода - $400
У Бюро працюватимуть чотири тисячі співробітників, із них три тисячі - аналітики й детективи. Набиратимуть їх за конкурсом, який оголосять незабаром.
Бюро розслідуватиме економічні злочини й має ліквідувати податкову міліцію, та відповідні підрозділи СБУ та Нацполіції.
В пресс-службе "ПриватБанка" отметили, что 60% годовых - это ставка после 180 дня просрочки по кредитным картам