Европейская комиссия выделит Украине второй транш из 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Получить 600 млн евро Киев сможет в конце октября, сообщил вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис. В Twitter он высоко оценил прогресс в программе реформ Украины, который и позволил выделить средства.

ЕС будет продолжать поддерживать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность, ее работу на пути к процветанию и более тесной интеграции с ЕС.

Президент Украине Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил европейцев за предоставленные средства.

Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме 600 млн евро. Благодарен ЕС, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и вице-президенту Валдису Домбровскису за положительную оценку воплощаемых Украиной реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19.

600 млн евро от ЕС помогут Киеву "подлатать" украинскую экономику после пандемии, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Это ускорит наше экономическое восстановление после пандемии коронавируса. Углубляем наши отношения с ЕС и продолжаем реформы, которые усилят стойкость Европы.

Напомним, что первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 года. Деньги даются под 0,125% годовых со сроком погашения в июне 2035 года.

Для получения второго транша Украина должна была провести реформирование государственных предприятий и государственных финансов, системы управления и верховенства права. Также власти должны улучшить бизнес-климат и провести секторальные реформы.