У НСЖУ говорили про людей, які чесно висвітлюють події в Криму [ Редактировать ]
Попри тиск і арешти. Про людей, які чесно висвітлюють події в окупованому Криму, говорили сьогодні у Національній спілці журналістів України. Там провели онлайн-зустріч солідарності з тими, кого переслідують за громадянську позицію. І йдеться не лише про репортерів. Жертвами каральної системи часто стають звичайні люди, які дозволили собі казати правду.
Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України:
Громадянські журналісти в Криму - це, власне, прості люди, які взяли в руки камери, телефони й пішли висвітлювати судові процеси, або різні обшуки, або різні репресивні дії в Криму. 10 громадянських журналістів. Вони перебувають під тривалими термінами ув`язнення. П'ятеро - під короткотерміновим адмінарештом. І нам необхідно надавати слова підтримки як нашим колегам, так і членам їхніх родин.
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