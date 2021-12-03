Попри тиск і арешти. Про людей, які чесно висвітлюють події в окупованому Криму, говорили сьогодні у Національній спілці журналістів України. Там провели онлайн-зустріч солідарності з тими, кого переслідують за громадянську позицію. І йдеться не лише про репортерів. Жертвами каральної системи часто стають звичайні люди, які дозволили собі казати правду.

Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України: