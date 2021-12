Тренировочные заезды на Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1" едва не завершились трагедией. На уличной трассе в Джидде в одном из поворотов пилот Ferrari Шарль Леклер не справился с управлением, и болид француза влетел в отбойник.

Thank god Charles Leclerc is okay 🙏 pic.twitter.com/TBkJKVZXwi

Машина разбита вдребезги, а у Леклера после обследования в медицинском центре повреждений не нашли.

После жуткой аварии тренировочные заезды на трассе были остановлены и возобновятся 4 декабря.

Гран-при Саудовской Аравии, который пройдет 5 декабря, - предпоследний этап в сезоне-2021. Страна впервые принимает у себя этап "королевских гонок", заезды проходят на городской трассе в Джидде при искусственном освещении.

