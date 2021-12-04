Жуткая авария в "Формуле-1": болид разбит вдребезги (видео) [ Редактировать ]
Источник: Formula 1
Тренировочные заезды на Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1" едва не завершились трагедией. На уличной трассе в Джидде в одном из поворотов пилот Ferrari Шарль Леклер не справился с управлением, и болид француза влетел в отбойник.
Thank god Charles Leclerc is okay 🙏 pic.twitter.com/TBkJKVZXwi— ' (@axhishek) December 3, 2021
Машина разбита вдребезги, а у Леклера после обследования в медицинском центре повреждений не нашли.
После жуткой аварии тренировочные заезды на трассе были остановлены и возобновятся 4 декабря.
Гран-при Саудовской Аравии, который пройдет 5 декабря, - предпоследний этап в сезоне-2021. Страна впервые принимает у себя этап "королевских гонок", заезды проходят на городской трассе в Джидде при искусственном освещении.
The eye in the sky had the best view of the FP2 action 🚁#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/vfzjpg9ua6— Formula 1 (@F1) December 3, 2021
Трасса в Саудовской Аравии включает в себя 27 поворотов, средняя скорость прохождения круга - 242 км/ч. В субботу состоятся третья свободная практика и квалификация, гонка пройдет в воскресенье.
По итогам этапа Макс Ферстаппен из Red Bull Racing может досрочно стать чемпионом мира, для этого ему необходимо набрать на 18 очков или более, чем британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
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