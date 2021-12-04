Китайский луноход заметил на горизонте "таинственный дом" [ Редактировать ]
Источник: CNSA
Китайский луноход "Юйту-2" ("Нефритовый заяц-2") прислал фотографии загадочного кубического объекта. Об этом написал в своем Twitter журналист Эндрю Джонс.
У нас обновление от "Юйту-2" с обратной стороны Луны. На северном горизонте, примерно в 80 м от ровера в кратере Фон Карман обнаружен неизвестный объект кубической формы. Егоо назвали 神秘小屋 ("загадочный дом"). Следующие 2-3 лунных дня ровер будет подбираться поближе, чтобы ознакомиться с ним.
В данный момент никакой дополнительной информации о "загадочном доме" нет, так как его изображение слишком расплывчато. Джонс пишет, что "это точно не обелиск и не инопланетяне", но изучить объект все равно стоит.
Обратная часть Луны испещрена ударными кратерами, так что, вероятно, луноход заметил всего лишь валун необычной формы.
Луноход "Юйту-2" сел в районе кратера Фон Карман в 2019 году в ходе миссии "Чанъэ-4", став первым луноходом на обратной стороне Луны.
Напомним, что в апреле 2019 года израильский луноход разбился при посадке на Луну.
по теме
Хоч він і працює на поліетилені, для довкілля нешкідливий, - кажуть представники компанії-винахідника.
Марсохід доправили разом із мінігелікоптером у рамках дослідницької місії NASA в лютому 2021 року - після майже семимісячного польоту.
Апарат проекту DART сьогодні вирушив у космос на борту ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX. На другому етапі місії він відокремиться, розгорне сонячні батареї і почне зближення з подвійним астероїдом Дідімос-Діморфос.
Сьогодні майже три з половиною години Місяць перебував у тіні Землі. Через це супутник на певний час набув червоного і помаранчевого відтінків.
Томас Маршберн і Кайла Беррон успішно демонтували стару конструкцію та встановили новий радіомодуль.
Ученые из ЮАР выяснили, что омикрон-штамм в три раза повышает риск повторного заражения COVID-19. Это первые научные доказательства того, что полученный после перенесенного коронавируса иммунитет не защищает от заболевания омикрон-штаммом. Ученые ожидают резкого скачка случаев заболевания COVID-19 из-за нового штамма