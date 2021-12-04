Китайский луноход "Юйту-2" ("Нефритовый заяц-2") прислал фотографии загадочного кубического объекта. Об этом написал в своем Twitter журналист Эндрю Джонс.

У нас обновление от "Юйту-2" с обратной стороны Луны. На северном горизонте, примерно в 80 м от ровера в кратере Фон Карман обнаружен неизвестный объект кубической формы. Егоо назвали 神秘小屋 ("загадочный дом"). Следующие 2-3 лунных дня ровер будет подбираться поближе, чтобы ознакомиться с ним.

В данный момент никакой дополнительной информации о "загадочном доме" нет, так как его изображение слишком расплывчато. Джонс пишет, что "это точно не обелиск и не инопланетяне", но изучить объект все равно стоит.

Обратная часть Луны испещрена ударными кратерами, так что, вероятно, луноход заметил всего лишь валун необычной формы.

Луноход "Юйту-2" сел в районе кратера Фон Карман в 2019 году в ходе миссии "Чанъэ-4", став первым луноходом на обратной стороне Луны.

Напомним, что в апреле 2019 года израильский луноход разбился при посадке на Луну.