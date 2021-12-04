Заборона на немовлят у британському парламенті. Депутатці Стеллі Крізі не дозволили взяти участь у засіданні з тримісячною дитиною на руках. Хоча це не перший випадок, коли народні обраниці приходять на роботу з новонародженими.

Чому правила змінилися і чому британські парламентарки обирають кар'єру, а не декрет - розкаже Світлана Чернецька з Лондона.

Лейбористка Стелла Крізі - мала б бути в декреті. Її синові лише три місяці від народження. Але жінка не хоче пропускати важливих зустрічей і засідань. Адже представляє в парламенті виборців свого округу, і мусить обстоювати їхні інтереси. Хай навіть із дитиною на руках.

Стелла Крізі, депутат парламенту Великої Британії:

Наш парламент залишився одним із тих небагатьох місць у країні, де молоду маму - коли вона приходить на роботу під час декрету - за це критикують, а не підтримують. Знаю, що декілька моїх колег не фанати матерів у будівлі, яку називають матір'ю всіх парламентів.

Малюк Крізі - чемно проспав усі дебати стосовно надмірних передсвяткових витрат і боргів. У залі засідань - теж не видав ані звуку.

Джейкоб Різ-Могг, керівник Палати громад парламенту Великої Британії:

Дозвольте привітати вас із досконалою поведінкою немовляти. Мої діти, звичайно, теж ідеальні в усіх розуміннях, але я не впевнений, що вони були б такими ж сумирними протягом усього часу парламентських дебатів.

Утім, добра поведінка немовляти не вплинула на подальшу заборону на відвідини зали. Як виявилося, такими є правила роботи парламенту.

Не займати місця в залі в супроводі дитини, не стояти в жодному з кінців зали під час голосування.

Хоча раніше на це правило заплющували очі. Сама Крізі неодноразово приходила в парламент зі старшою дочкою, коли та була немовлям. Інші народні обраниці теж відвідували засідання з новонародженими й викликали лише захоплення в колег.

Прийти на роботу з немовлям - давно вже не дивина. Чотири роки тому сенаторка австралійського парламенту навіть годувала доньку під час голосування. А прем'єрка Нової Зеландії стала першою у світі, хто взяв малюка на засідання найвищого розряду - Генеральної асамблеї ООН. Джасінда Ардерн завагітніла на посаді глави уряду і її чоловік узяв на себе всі обов'язки з догляду за дитиною.

Утім, чимало британських депутатів дратує присутність дітей у парламенті, і вони вимагають від матусь дотримуватися правил.

Ліндсі Гойл спікер парламенту Великої Британії:

Ця палата має працювати професійно, без жодних порушень спокою. Я розумію: щодо такої можливості є багато думок, і до мене зверталося чимало депутатів із найрізноманітнішими поглядами. Тому я попросив голову комітету з процедур переглянути це питання і надати нам рекомендації.

Це звернення спікера депутатка Крізі дивилася вже по телевізору. Бо напередодні отримала лист із вказівкою не з'являтися в залі з малюком.

Правила для новоспечених матерів у британському парламенті відрізняються від загальноприйнятих у країні. Депутати не є найманими працівниками, тому, приміром, декрет для жінок не передбачений взагалі. Бо за нормами демократії - ніхто не зможе замінити їх на посаді. Дуже ймовірно, що після цього скандалу - деякі правила таки змінять.