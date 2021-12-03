В пятницу, 3 декабря, помощник президента России Юрий Ушаков озвучил возможные темы, которые обсудят президенты России Владимир Путин и США Джо Байден в ходе онлайн-переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции. Но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной, и тогда мы уже сможем это официально объявить.

Так, президенты продолжат темы, затронутые на переговорах в Женеве летом.

Будут говорить о двусторонних делах, актуальных вопросах международной повестки, в том числе Афганистане, Иране, внутриукраинском кризисе, Ливии, может быть затронута Сирия, как пойдет разговор... ход диалога по стратегической стабильности... Наверняка будет затронут вопрос реализации нашей идеи по проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Отдельной темой переговров станет НАТО. Речь идет о юридических договоренностях по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток, уточнил помощник Путина.

По его словам, гарантии по нерасширению НАТо нужны России срочно.

Этот вопрос "с бородой". И Советскому Союзу, и России давались устные заверения о том, что военные структуры НАТО не будут продвигаться на восток, однако оказалось, что эти устные заверения ничего не стоят, хотя определенная фиксация этих заявлений делалась, есть записи соответствующих бесед... В какой форме будет этот документ, сказать трудно, главное, чтобы это были зафиксированные на бумаге договоренности.

Кроме того, Путин и Байден могут обсудить и положение на рынке нефти.

Главное, что не только мы, но и, надеюсь, наши американские коллеги понимают, насколько важен и нужен этот контакт... И сейчас мы уже близки к тому, чтобы согласовать удобное для обеих сторон время.

В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.

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