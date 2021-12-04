Президент США Джо Байден сообщил, что не уважает ничьи красные линии в контексте Украины. Об этом он заявил перед тем, как отправиться в 3 декабря из Вашингтона в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), передает ТАСС.

Главу Белого дома попросили прокомментировать заявления о том, что Москва считает "красными линиями", в частности, дальнейшее приближение НАТО к российским границам и размещение в Украине ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.

Я не признаю ничью красную линию.

Президент США добавил, что надеется провести с российским коллегой Владимиром Путиным "долгий разговор".

Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным.

Байден не назвал возможных сроков и формата контактов с президентом РФ.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что дата встречи по видеосвязи Путина и Байдена предварительно утверждена, ее объявят после согласования с американской стороной.

Напомним, что ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что сейчас готовится комплекс инициатив против России.