Байден заявил, что не признает "красные линии" в контексте Украины [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Президент США Джо Байден сообщил, что не уважает ничьи красные линии в контексте Украины. Об этом он заявил перед тем, как отправиться в 3 декабря из Вашингтона в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), передает ТАСС.
Главу Белого дома попросили прокомментировать заявления о том, что Москва считает "красными линиями", в частности, дальнейшее приближение НАТО к российским границам и размещение в Украине ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.
Я не признаю ничью красную линию.
Президент США добавил, что надеется провести с российским коллегой Владимиром Путиным "долгий разговор".
Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным.
Байден не назвал возможных сроков и формата контактов с президентом РФ.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что дата встречи по видеосвязи Путина и Байдена предварительно утверждена, ее объявят после согласования с американской стороной.
Напомним, что ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что сейчас готовится комплекс инициатив против России.
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