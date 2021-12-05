Полицейский попал в аварию на трассе/ фото: РИА Новости

В Киевской области сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в страшную аварию. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, 32-летний сотрудник полиции на своем автомобиле Volkswagen Passat столкнулся с транспортным средством "ЗАЗ-Таврия" в районе населенного пункта Новые Петровцы.

В результате аварии 23-летний пассажир, находившийся в салоне "ЗАЗ-Таврия", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка госпитализированы. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась.

Отмечается, что правоохранитель был доставлен в медучреждение для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения.

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