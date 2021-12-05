Віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів, як українцям отримати обіцяну 1000 гривень у порталі "Дія" після вакцинації.

"Закон вже прийнятий, наступного тижня буде певна постанова, там технічні деталі, але хочу сказати, що це буде дуже просто. Кілька кліків у смартфоні і можна буде згенерувати віртуальну карту та отримати виплати. Цією карткою у смартфоні потім можна буде розраховуватися", - каже міністр.

За його словами, люди різного віку зможуть розібратися та отримати обіцяні гроші, але аби отримати обіцяну 1000 гривень, потрібно не забути згенерувати сертифікат про вакцинацію в застосунку "Дія".

"Ми намагаємося, щоб люди різного віку та з різним рівнем цифрової грамотності могли це зробити", - каже Федоров.

Також він розказав, як пенсіонери користуються послугами в додатку "Дія".

"Ми запустили і субсидії, і послуги, які стосуються пенсій. Вже майже 20 тисяч згенерованих документів онлайн ми отримали за кілька днів. Тому активно люди користуються. Ми аналізуємо, що можна покращити, та будемо активно це робити", - каже міністр.

Михайло Федоров розповів, що зараз розширили контакт-підтримку до 100 людей, і вони допомагають людям з будь-якими питаннями онлайн на порталі "Дія".

"За один місяць запустили більше ніж тисячу офлайн пунктів підтримку. Практично в усіх пунктах вакцинації. Ми це зробили для того, аби люди могли проконсультуватися щодо COVID-сертифікатів, але люди консультуються щодо будь-яких питань", - каже міністр.

Федоров розповів, як проходить тестування щодо зміни місця реєстрації, та коли запрацює все на постійній основі.

"З 1 грудня ми запустили тестування зміни місця реєстрації. Тепер тестуємо по всій території країни. Раніше було лише 6 міст протягом пів року, зараз вся країна. Через те, що реєстри між собою не володіли, багато ситуацій виникають. Ми зараз збираємо дані, і думаю з нового року ми вийдемо з масштабною комунікацією. Загалом змінити місце реєстрації можна буде через застосунок, та онлайн через портал. А для людей, які хочуть прописатися у себе в нерухомості, це взагалі декларативно. А от для когось, потрібно щоб людина підтвердила ці дії". - додав міністр.

Міністр розповів подробиці перепису населення з компанією Apple в Україні.

"Ми будемо другою країною у світі, яка буде працювати з компанією Apple, щодо перепису населення. До цього були лише Сполучені Штати Америки. Ми вже пів мільярда гривень зекономили від тих порад, які ми отримали від компанії. Ми зможемо зекономити на багатьох напрямках, і сподіваюсь, що з 2023 року планово почнемо перепис населення", - каже міністр.