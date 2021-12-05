В Україні відзначають День волонтера [ Редактировать ]
І вже завтра в Україні день Збройних Сил. А сьогодні - день тих, без кого сучасна українська армія була б неможлива. Волонтери. Це слово увійшло у широкий вжиток 8 років тому.
Бо саме вони першими кинулися збирати гроші на армію. Першими купували кисневі концентратори, коли в Україну прийшов ковід. І першими везли речі і продукти людям, що втратили все у страшних пожежах 2020-го.
Від самого ранку по всій Україні їх вітають військові, медики та всі ті, кому вони допомогли. Вітали волонтерів і на Банковій.
Володимир Зеленський, Президент України:
У нашому календарі є дійсно великі дати, є великі дні, великі дні творять великі події та великі звершення. Великі події та звершення творите, творите ви - звичайні люди. Але я вважаю, що ви великі люди. Волонтери. Я хочу вас привітати сьогодні в цей день. Дуже дякуємо вам за вашу велику працю, за кожен день свого життя, який ви віддали заради іншого життя. Слава вам і слава Україні.
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