І вже завтра в Україні день Збройних Сил. А сьогодні - день тих, без кого сучасна українська армія була б неможлива. Волонтери. Це слово увійшло у широкий вжиток 8 років тому.

Бо саме вони першими кинулися збирати гроші на армію. Першими купували кисневі концентратори, коли в Україну прийшов ковід. І першими везли речі і продукти людям, що втратили все у страшних пожежах 2020-го.

Від самого ранку по всій Україні їх вітають військові, медики та всі ті, кому вони допомогли. Вітали волонтерів і на Банковій.

Володимир Зеленський, Президент України: