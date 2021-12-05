Ну і світ наповну готується до Різдва та Нового року. А ще починається змагання головних ялинок!

У Нью-Йорку її традиційно встановили перед Рокфеллер-центром. І вона - теж традиційно - здивувала розкішшю. Дерево заввишки 24 метри, прикрашене міріадами різнокольорових ліхтариків. А на верхівці запалили чотирьохсот-кілограмову зірку, оздоблену трьома мільйонами кристалів Сваровськи.

А от Лондон - це умовне ялинкове змагання має всі шанси програти. Бо там ялинка стала об'єктом насмішок і критики. Бо дерево - кривобоке, місцями - лисувате, та ще й з поламаними гілками. Тож англійці вже порівнюють його з шевелюрою Бориса Джонсона. Ще кажуть - ялинка перехворіла на ковід. Дерево щороку привозять із Норвегії. Тож там пояснюють: ялинка - зі справжнього лісу, і не може бути такою ж пухнастою, як спеціально вирощені дерева.

А от у Києві цьогоріч ялинка буде штучною. Її традиційно відкриють 19 грудня.