Світ готується до новорічних свят [ Редактировать ]
Ну і світ наповну готується до Різдва та Нового року. А ще починається змагання головних ялинок!
У Нью-Йорку її традиційно встановили перед Рокфеллер-центром. І вона - теж традиційно - здивувала розкішшю. Дерево заввишки 24 метри, прикрашене міріадами різнокольорових ліхтариків. А на верхівці запалили чотирьохсот-кілограмову зірку, оздоблену трьома мільйонами кристалів Сваровськи.
А от Лондон - це умовне ялинкове змагання має всі шанси програти. Бо там ялинка стала об'єктом насмішок і критики. Бо дерево - кривобоке, місцями - лисувате, та ще й з поламаними гілками. Тож англійці вже порівнюють його з шевелюрою Бориса Джонсона. Ще кажуть - ялинка перехворіла на ковід. Дерево щороку привозять із Норвегії. Тож там пояснюють: ялинка - зі справжнього лісу, і не може бути такою ж пухнастою, як спеціально вирощені дерева.
А от у Києві цьогоріч ялинка буде штучною. Її традиційно відкриють 19 грудня.
по теме
До новорічно-різдвяних свят на Софійській площі уже встановлюють 30-метрову ялинку. А поруч із нею буде святковий вертеп - найбільший у Європі. Його прикрасять 38 біблійних персонажів.
І хоча до новорічних свят ще далеко, курортні міста вже заповнюють туристи. В деяких готелях і гірськолижних комплексах номери заброньовані більше, ніж на половину.
Вигляд її оцінили не всі. Бо високе дерево - трохи кривобоке, місцями - лисувате, та ще й з поламаними гілками. Одні порівнюють його із нечесаною шевелюрою прем'єра; інші кажуть - ялинку перехворіла на ковід.
Як зачіска Бориса Джонсона. У Лондоні встановили головну ялинку країни. І її вигляд схвалили не всі. 24-метрове дерево трохи кривобоке, місцями доволі лисе, та ще й з поламаними гілками.
Новый год - праздник, который ждут и взрослые, и дети