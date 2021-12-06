Сльозогінним газом та водометами у Брюсселі розігнали акції протесту проти карантину. Мирний марш незгодних із новими антиковідними обмеженнями переріс у насильство. Коли кількатисячний натовп підійшов до кварталу ЄС, молодики заходилися жбурляти в правоохоронців каміння. Ті - застосували спецзасоби. Через погіршення епідситуації у Європі, уряди багатьох країн посилюють правила карантину та обговорюють обов'язкову вакцинацію. Через це вихідними на протести вийшли жителі Австрії, Нідерландів та Німеччини.