Мирний марш незгодних з антиковідними обмеженнями переріс у насильство [ Редактировать ]
Сльозогінним газом та водометами у Брюсселі розігнали акції протесту проти карантину. Мирний марш незгодних із новими антиковідними обмеженнями переріс у насильство. Коли кількатисячний натовп підійшов до кварталу ЄС, молодики заходилися жбурляти в правоохоронців каміння. Ті - застосували спецзасоби. Через погіршення епідситуації у Європі, уряди багатьох країн посилюють правила карантину та обговорюють обов'язкову вакцинацію. Через це вихідними на протести вийшли жителі Австрії, Нідерландів та Німеччини.
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