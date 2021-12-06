Україна відзначає День Збройних сил [ Редактировать ]
Сьогодні Україна відзначає День Збройних сил. У багатьох містах відбудуться урочистості. Президент Зеленський буде на заходах у Харкові - там відбудеться військовий марш. Армійським підрозділам передадуть танки та бронетехніку. Міністр оборони Олексій Резніков буде в Одесі - також візьме участь у церемонії передання військової техніки, зокрема катерів. Схожі заходи відбудуться на Житомирщині та Донеччині. Військовим передадуть гелікоптери, літаки та броньовані машини "Козак".
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