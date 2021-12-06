На Донбасі другий день поспіль зберігається тиша [ Редактировать ]
На Донбасі другий день поспіль зберігається тиша. Порушень режиму припинення вогню з боку ворожих військ не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію.
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Станиця Луганська. Тут - пункт пропуску на непідконтрольну територію. І саме по околицях цього міста вдарили ворожі снаряди. Били довго і щільно.
Останні тижні саме від куль ворожих снайперів на фронті загинуло і було поранено кілька українських оборонців. Тож вояки намагаються не полишати прикриття - окопів, бліндажів та інших фортифікаційних споруд.
Поблизу Кримського окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 міліметри, а в районі Станиці Луганської й Красногорівки - били з артилерії.
На Донбасі поранено українського військового. Сьогодні наші позиції обстрілювали із мінометів та протитанкових гранатометів.
Загалом за добу противник чотири рази відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. Зокрема, біля Шумів застосував 120 міномети.