Затримали двох українців за допомогу нелегалам у Польщі [ Редактировать ]
У Польщі напередодні затримали українців, що допомагали нелегалам перебратися до ЄС із Білорусі. Двоє наших земляків намагалися посприяти мігрантам незаконно перетнути державну межу. Лише за суботу польські прикордонники зупинили понад чотири десятки біженців. Попри суттєве зниження напруги на білорусько-польському кордоні та зменшення кількості утікачів із Близького Сходу та Азії, масові намагання потрапити на територію Євросоюзу тривають.
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Прикордонна спецоперація "Полісся" стартувала на рубежі з Білоруссю. Нелегальні мігранти досі перебувають на території сусідньої країни, отже, загроза перенаправлення потоків нелегалів до України не зникла, - кажуть у Держприкордонслужбі.
Вона координується Держприкордонслужбою спільно з силами Нацгвардії, поліції та армії. Головне завдання операції - не допустити перетину нелегальними мігрантами державного кордону.
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