В аеропорту "Бориспіль" виявляють підроблені ковід-сертифікати [ Редактировать ]
19 підроблених COVID-сертифікатів виявили в аеропорту "Бориспіль" у період із другого по четверте грудня. Поліція вже відкрила кримінальні провадження. Нагадаю, за підробку COVID-сертифікатів загрожує від 17 тисяч гривень штрафу, до п'яти років позбавлення волі. А за їхнє використання - штраф у 850 гривень або обмеження волі до двох років.
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