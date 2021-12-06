19 підроблених COVID-сертифікатів виявили в аеропорту "Бориспіль" у період із другого по четверте грудня. Поліція вже відкрила кримінальні провадження. Нагадаю, за підробку COVID-сертифікатів загрожує від 17 тисяч гривень штрафу, до п'яти років позбавлення волі. А за їхнє використання - штраф у 850 гривень або обмеження волі до двох років.