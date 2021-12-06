В Норвегії півтора десятка осіб інфікувалися "Омікроном" - після відвідин ресторану. Одна з місцевих компаній влаштувала там корпоратив перед Різдвом. Припускають, що кількість заражених новим штамом може виявитися більшою, адже обробили ще не всі аналізи учасників вечірки. Минулого тижня в країні мало не щодня фіксували понад чотири тисячі нових інфікувань. Повне щеплення в Норвегії отримали більш як 70 відсотків дорослого населення.