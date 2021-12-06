Півтора десятка осіб інфікувались новим штамом ковіду у Норвегії [ Редактировать ]
В Норвегії півтора десятка осіб інфікувалися "Омікроном" - після відвідин ресторану. Одна з місцевих компаній влаштувала там корпоратив перед Різдвом. Припускають, що кількість заражених новим штамом може виявитися більшою, адже обробили ще не всі аналізи учасників вечірки. Минулого тижня в країні мало не щодня фіксували понад чотири тисячі нових інфікувань. Повне щеплення в Норвегії отримали більш як 70 відсотків дорослого населення.
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Один із чоловіків повернувся додому з Дубая, інший - з Південно-Африканської республіки. Тепер вони перебувають на самоізоляції вдома.
Загалом за тиждень понад 70 країн різними обмеженнями спробували зупинити "Омікрон". А в Південно-Африканській Республіці... образились.
Про це заявив експерт з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі. Попри це, він вважає, що занадто рано робити висновки щодо серйозності нової мутації, потрібні додаткові дослідження.
Кожен новий різновид коронавірусу - це виклик для розробників вакцин. А надто, коли йдеться про варіант із великою кількістю мутацій - такий, як "Омікрон".
Одужали при цьому - майже 23 тисячі. Щепилися проти коронавірусу за минулу добу - двісті шістнадцять тисяч. А від початку вакцинальної кампанії - понад 13 з половиною мільйонів українців.