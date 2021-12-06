Мексиканці висміювали іспанських колонізаторів веселим парадом [ Редактировать ]
У Мехіко відбувся танцювальний парад, що висміює іспанських колонізаторів. Це традиційне дійство сягає корінням 19 століття, коли Мексика здобула незалежність, а корінні народи заявили про свої права. Нині ж воно перетворилося на маскарад із веселими танцями та співами. Через пандемію торік святкування були дуже скромними. Нині ж тисячі людей вишикувалися вздовж вулиць, щоби привітати танцюристів, які з'їхалися з різних куточків країни.
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