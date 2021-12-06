Туристи заповнюють курортні міста України [ Редактировать ]
Хоча до новорічних свят ще далеко, курортні міста України вже заповнюють туристи. Де відпочивальників заманюватимуть восьминогом по-сицилійськи, а де - яскравими прикрасами? Дивіться далі у сюжеті.
Христина Гашенко, кореспондентка:
У Львові про підготовку до новорічно-різдвяних свят наразі нічого не нагадує. У центрі міста жодних святкових прикрас.
Геть інша атмосфера на знаменитій Площі Ринок. Тут - постійне відчуття свята і вихідного дня. А ще й ресторатори стараються.
Замість того снігу, яке природа не дає, то ми власний зараз на ялиночки повісим. - Штучний сніг? - Звісно. І ялинки штучні. - Хочеться вже того настрою, хочеться вже свят.
Зимового шарму намагаються додати... ковзанкою. Але через теплу погоду - вода не замерзає.
Готуються до свят і місцеві шеф-кухарі.
Іван Скочиляс, заступник директора ресторану:
У нас буде і кутя, яка дається на свят вечір, крім того, пампухи, які ми гостей пригощаємо.
Офіційно у Львові новорічні свята розпочнуться 19 грудня, в День святого Миколая.
Тоді традиційно у центрі міста "запалять" головну ялинку міста. Будинки, кав'ярні та ресторації - виблискуватимуть різноманітними прикрасами, вулиці перетворяться у неймовірну світлову казку. А вулиці заповнять натовпи туристів.
Але ж - не Львовом єдиним. Вирішила поїхати у найбільш... безпечне містечко України.
Христина Гашенко, кореспондентка:
А це місто Моршин. Відоме на всю Україну тим, що тут вакцинували майже усе населення. Тож ковідом не хворіють.
Менше хворих - більше туристів. Про перше повністю вакциноване в Україні місто добре знають навіть за кордоном. Ліліана з чоловіком приїхали із Молдови.
Ліліана Туркулець, туристка із Молдови:
Так хорошо, мы по этому и приехали, можно лечится и не заболеть.
Лікуються тут - водами. Їхній хімічний склад - тут унікальний. Допомагає при хворобах травлення, серця і заспокоюють нерви.
Мінеральну воду можна спробувати ось тут - у центральному бюветі міста. Все дуже просто. Спочатку оплачуєте за склянку води, а потім вам її наберуть з автомату.
Для найменших у місті організували резиденцію святого Миколая. А ще святкового настрою місцевим та туристам додав... сніг.
Василь Туркулець, турист із Молдови:
Встали утром, посмотрели какая погода красивая, у нас нет такого сейчас. И мы сфотографировали, передали дома, как красиво.
Краса навколо - це добре, але голодним турист - залишатися не може. Тож без кулінарних витребеньок і свято не свято. Як і у Львові - моршинські кухарі теж сушать голови над рецептами.
Максим Суровий, шеф-кухар:
Саме в новорічну ніч у нас буде запечений восьминіг з овочами по-сицилійськи.
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В лісових господарствах нині гаряча пора. Готують на продаж сосни та ялини. Хвойні спеціально вирощували до новорічних свят.
Хоча до новорічних свят ще далеко, курортні міста вже заповнюють туристи. Де відпочивальників заманюватимуть восьминогом по-сицилійськи, а де - яскравими прикрасами.
Вигляд її оцінили не всі. Бо високе дерево - трохи кривобоке, місцями - лисувате, та ще й з поламаними гілками. Одні порівнюють його із нечесаною шевелюрою прем'єра; інші кажуть - ялинку перехворіла на ковід.
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