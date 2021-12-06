Хоча до новорічних свят ще далеко, курортні міста України вже заповнюють туристи. Де відпочивальників заманюватимуть восьминогом по-сицилійськи, а де - яскравими прикрасами? Дивіться далі у сюжеті.

Христина Гашенко, кореспондентка:

У Львові про підготовку до новорічно-різдвяних свят наразі нічого не нагадує. У центрі міста жодних святкових прикрас.

Геть інша атмосфера на знаменитій Площі Ринок. Тут - постійне відчуття свята і вихідного дня. А ще й ресторатори стараються.

Замість того снігу, яке природа не дає, то ми власний зараз на ялиночки повісим. - Штучний сніг? - Звісно. І ялинки штучні. - Хочеться вже того настрою, хочеться вже свят.

Зимового шарму намагаються додати... ковзанкою. Але через теплу погоду - вода не замерзає.

Готуються до свят і місцеві шеф-кухарі.

Іван Скочиляс, заступник директора ресторану:

У нас буде і кутя, яка дається на свят вечір, крім того, пампухи, які ми гостей пригощаємо.

Офіційно у Львові новорічні свята розпочнуться 19 грудня, в День святого Миколая.

Тоді традиційно у центрі міста "запалять" головну ялинку міста. Будинки, кав'ярні та ресторації - виблискуватимуть різноманітними прикрасами, вулиці перетворяться у неймовірну світлову казку. А вулиці заповнять натовпи туристів.

Але ж - не Львовом єдиним. Вирішила поїхати у найбільш... безпечне містечко України.

Христина Гашенко, кореспондентка:

А це місто Моршин. Відоме на всю Україну тим, що тут вакцинували майже усе населення. Тож ковідом не хворіють.

Менше хворих - більше туристів. Про перше повністю вакциноване в Україні місто добре знають навіть за кордоном. Ліліана з чоловіком приїхали із Молдови.

Ліліана Туркулець, туристка із Молдови:

Так хорошо, мы по этому и приехали, можно лечится и не заболеть.

Лікуються тут - водами. Їхній хімічний склад - тут унікальний. Допомагає при хворобах травлення, серця і заспокоюють нерви.

Мінеральну воду можна спробувати ось тут - у центральному бюветі міста. Все дуже просто. Спочатку оплачуєте за склянку води, а потім вам її наберуть з автомату.

Для найменших у місті організували резиденцію святого Миколая. А ще святкового настрою місцевим та туристам додав... сніг.

Василь Туркулець, турист із Молдови:

Встали утром, посмотрели какая погода красивая, у нас нет такого сейчас. И мы сфотографировали, передали дома, как красиво.

Краса навколо - це добре, але голодним турист - залишатися не може. Тож без кулінарних витребеньок і свято не свято. Як і у Львові - моршинські кухарі теж сушать голови над рецептами.

Максим Суровий, шеф-кухар: