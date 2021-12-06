Президент Зеленський привітає військових у Харкові [ Редактировать ]
Україна відзначає День Збройних сил. У багатьох містах з нагоди 30-річного ювілею нашого війська відбуваються урочистості. Верховний Головнокомандувач сьогодні - на святкових заходах у Харкові. Там відбудеться військовий марш. Армійським підрозділам передадуть танки та бронетранспортери. Міністр оборони Олексій Резніков відвідає Одесу - візьме участь у церемонії передання військової техніки, зокрема катерів. Схожі заходи пройдуть також у Львові та в Краматорську на Донеччині.
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Президент Зеленський буде на заходах у Харкові - там відбудеться військовий марш. Армійським підрозділам передадуть танки та бронетехніку.
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