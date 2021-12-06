Деиндустриализация страны приобретает необратимый характер, а в очередном Кабмине нет специалистов, способных этот процесс остановить. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя данные о работе промышленности за 10 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.

"Кризис индустриального сектора в Украине стал уже непрерывным. Казалось бы, после катастрофических для промышленности 2014-20 годов ей уже и падать некуда, но за десять месяцев нынешнего года промпроизводство обвалилось в Харьковской, Луганской и Кировоградской областях. Причем в последней сразу на 21,3%. Деиндустриализация страны приобретает необратимый характер, а у нас в очередном Кабмине нет специалистов, способных этот процесс остановить", – заявил политик.

Народный депутат сообщил, что за десять месяцев 2021 года пищевая промышленность потеряла 8,3%, фармацевтическая – 3,4%, нефтегазодобывающая – 2,9%.

"Приход к руководству индустриальным сектором «ультрасовременных» менеджеров широкого профиля обернулся непрофессионализмом всего управления. Эти менеджеры даже не знают, что постиндустриальный мир вовсе не означает уничтожения индустриального сектора. И потому в результате их деятельности предприятия закрываются, а тысячи людей оказываются без работы", – объяснил он.

По словам Юрия Бойко, "Оппозиционная платформа - За жизнь" неоднократно предлагала значительное увеличение финансирования статей по поддержке промышленности в госбюджете, но поддержки не получила.

"Когда ни правительство, ни парламент не заинтересованы в том, чтобы восстановить индустриальный сектор, у людей возникает справедливое желание заменить их. Люди ждут власти, которая будет восстанавливать заводы, а не строить стены на границах", – резюмировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь"