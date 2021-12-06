США готують дипломатичний бойкот Олімпіаді в Китаї [ Редактировать ]
США готують дипломатичний бойкот Пекінській Олімпіаді. Білий дім оголосить про це вже цього тижня, повідомляє CNN із посиланням на власні джерела в адміністрації Байдена. За їхніми даними, ідеться про повну відсутність американських офіційних осіб на олімпійських іграх.
Таке рішення дасть змогу надіслати Пекіну чіткий сигнал та водночас не позбавить американських спортсменів участі у змаганнях. Раніше спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі закликала лідерів країн бойкотувати Олімпіаду в Китаї на знак протесту проти репресій КНР щодо уйгурів та жителів Тибету.
Нагадаю, наступні олімпійські ігри відбудуться в Китаї з 4-го по 20-те лютого. У Пекіні вже відреагували на намір Вашингтона, пригрозивши симетричною відповіддю.
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Білий дім оголосить про це вже цього тижня - повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в адміністрації Байдена. За їхніми даними, ідеться про повну відсутність американських офіційних осіб на олімпійських іграх.
Times: Британия изучает возможность дипломатического бойкота Олимпиады-2022 в Пекине Это может быть сделано в знак протеста против действий Китая в области прав человека
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