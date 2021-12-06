За їхніми даними, ідеться про повну відсутність американських офіційних осіб на олімпійських іграх.

США готують дипломатичний бойкот Пекінській Олімпіаді. Білий дім оголосить про це вже цього тижня, повідомляє CNN із посиланням на власні джерела в адміністрації Байдена. За їхніми даними, ідеться про повну відсутність американських офіційних осіб на олімпійських іграх.

Таке рішення дасть змогу надіслати Пекіну чіткий сигнал та водночас не позбавить американських спортсменів участі у змаганнях. Раніше спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі закликала лідерів країн бойкотувати Олімпіаду в Китаї на знак протесту проти репресій КНР щодо уйгурів та жителів Тибету.

Нагадаю, наступні олімпійські ігри відбудуться в Китаї з 4-го по 20-те лютого. У Пекіні вже відреагували на намір Вашингтона, пригрозивши симетричною відповіддю.