В Полтавской области девушка инсценировала собственное похищение, чтобы заставить родителей заплатить и на эти деньги уехать к парню в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Вечером в субботу, 4 декабря, в Миргородский райотдел полиции поступила информация от 39-летней жительницы Великосорочинской ОТГ об исчезновении ее 18-летней дочери.

Перепуганная мама рассказала, что днем дочь ушла в сельский магазин, но домой так и не вернулась. А через час после исчезновения ей и родственникам начали поступать голосовые сообщения о том, что девушку похитили и за ее освобождение придется заплатить выкуп. "Похитители" требовали перечислить деньги на банковский счет. О сумме выкупа не сообщается.

К поиску "заложницу" подключили не только полицию Полтавской области, но и сотрудников уголовного розыска и Киберполиции.

Полицейские передали ориентировку на поиск оперативным подразделениям соседних областей и это сработало. Около часу ночи 5 декабря из Харьковской области сообщили о том, что пропавшая девушка найдена. Ее обнаружили на международном автомобильном пропуске "Гоптовка", когда она пыталась пересечь выехать в Россию.

Беглянка призналась, что планировала тайно уехать в российский Ставрополь, где ее якобы ждет 16-летний парень, с которым она познакомилась через социальную сеть Интернет.

Девушка объяснила, что историю с похищением придумала сама, потому что родители не одобряют такие отношения с неизвестным парнем. "Выкуп" она планировала потратить на дорогу и начало новой жизни с любимым в соседней стране.

Беглянку вернули в семью. Будут ли ее наказывать правоохранители, не сообщается.

Напомним, что в октябре банда подростков похитила во Львове дочь бизнесмена и требовала за ее освобождение 2 миллиона евро.