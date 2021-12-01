В Херсоні вакцинують дітей від коронавірусу: як батьки сприйняли імунізацію

В окремих пунктах щеплення в Херсоні відтепер проти ковіду вакцинують дітей. Неповнолітніх в області імунізували й раніше, але охочих було мало. А от після дозволу МОЗ батьки дедалі частіше стали звертатися за роз'ясненнями до педіатрів.