В Полтавской области 8-летняя девочка отравилась опасными таблетками [ Редактировать ]
Источник: goodfon.ru
В Кременчуге Полтавской области 8-летняя девочка отравилась таблетками. Ребенок находится в реанимации.
Об этом сообщает местное издание "Кременчугская газета".
Известно, что пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы Кременчуга накануне, 30 ноября.
Медики подозревают у девочки острое отравление медицинским препаратом для лечения артериальной гипертензии.
Состояние школьницы оценивается как средней тяжести. Местные СМИ пишут, что она выпила 2 таблетки.
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