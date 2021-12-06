Білоруська влада висунула остаточне звинувачення подрузі опозиційного журналіста [ Редактировать ]
Білоруська влада висунула остаточне звинувачення Софії Сапезі. Це подруга опозиційного журналіста Романа Протасевича, яку заарештували разом із ним.
За статтею "розпалювання ворожнечі" дівчині загрожує до шести років за ґратами. Як повідомляє ВВС, нині Сапега перебуває в тяжкому психологічному стані - вона пригнічена й розгублена. Також відомо, що екстрадувати до Росії її зможуть лише після вироку суду в Мінську.
Нагадаю, Сапегу звинувачують в адмініструванні телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", у якому публікують особисті дані білоруських силовиків. Дівчину затримали 23 травня разом із колишнім головним редактором телеграм-каналу "НЄХТА" Романом Протасевичем. Літак, у якому вони летіли з Афін до Вільнюса - винищувачі примусово посадили в Мінську.
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