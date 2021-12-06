Загроза вторгнення Росії в Україну. Наскільки реальний такий сценарій? Як Білий дім та НАТО планують діяти в разі прямої провокації на кордонах України?

І чого чекати від завтрашніх переговорів Байдена та Путіна - розкажуть мої колеги.

Україна - у фокусі світової дипломатії. Після того як світові медіа опублікували дані розвідки про намір Росії атакувати нашу країну з чотирьох фронтів, ця загроза стала ключовою темою в інтерв'ю американських політиків і представників НАТО. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Швеції підтвердив: загроза серйозна.

-Справжня проблема в тому, що ми це вже бачили. Тут нічого нового. Це вже було 2014 року, і врешті ми побачили вторгнення в Україну російських військових та їхніх найманців. Ми просто не можемо допустити ризику, щоб таке повторилося.

Йдеться не лише про накопичення російських сил на українському кордоні, а й про дестабілізацію в самій Україні, пропаганду в соціальних мережах, яка зросла вдесятеро за останній місяць.

Ентоні Блінкен, Держсекретар США:

Для мене і для Сполучених Штатів дуже важливо чітко донести Росії, що відновлення агресії стане помилкою, а її наслідки будуть серйозними.

Серйозні наслідки - це політичні, економічні та фінансові санкції, які Вашингтон планує запровадити у відповідь. Блінкен не конкретизує, як далеко Америка готова зайти, лише зазначив, що раніше Білий дім від цих кроків утримувався. Чи буде пряма військова реакція? Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю CNN пояснив: Альянс не має права стати на захист України, але може надавати допомогу.

Єнс Столтенберг, генсек НАТО:

Треба розуміти різницю між партнером і союзником. Україна - наш партнер. Ми надаємо їй підтримку - тренуваннями, обладнанням тощо. Але в нас є союзники - Болгарія, Румунія, Польща, країни Балтії - їм ми надаємо гарантії безпеки. У разі нападу весь Альянс стане на їхній захист.

Єдиним засобом відвернути ймовірну загрозу залишається дипломатія. Завтра Президент США Джо Байден і кремлівський лідер Путін спілкуватимуться особисто - з допомогою відеозв'язку. Це буде перша їхня зустріч - хоч і онлайн - від липня, коли президенти провели саміт у Женеві.

У Москві відхрещуються від намірів вторгнення в Україну, називають їх нісенітницею і звинувачують Київ у ескалації. В Офісі Президента України сподіваються, що ця розмова прояснить глобальну картину і, що критично важливо, знизить агресивність Кремля.