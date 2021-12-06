У Франції триває підготовка до нових президентських перегонів. Головним конкурентом Еммануеля Макрона навесні 22-го може бути уже не Марін Ле Пен, а автор бестселерів і телевізійний експерт Ерік Земмур.

Хто це й чого від нього чекати? Розкаже Олена Абрамович.

Він іще навіть не офіційний кандидат, але вже зібрав понад десять тисяч прихильників на свій перший політичний мітинг. Про намір піти у президенти Франції 63-річний телекоментатор Ерік Земмур оголосив у соцмережах минулого вівторка. І вже в неділю презентував свої ідеї.

Ерік Земмур, крайній правий кандидат у президенти Франції:

Завдяки всім вам розпочато відвоювання. Відвоювання нашої економіки, нашої безпеки, нашої ідентичності, нашого суверенітету, нашої країни.

Свою партію Ерік Земмур обіцяє назвати "Реконкіста", у перекладі з французької - "відвоювання". Аналогічно до історичного періоду - війни християн за визволення Піренейського півострова від мусульманського панування. Врятувати Францію від мігрантів - одна з найгучніших обіцянок Земмура.

Ерік Земмур, крайній правий кандидат у президенти Франції:

У 2019 Франція прийняла майже 400 тисяч іноземців. Це більше ніж населення Ніцци, що є п'ятим за величиною містом Франції. До кінця цього президентського мандата приїжджих буде вже 2 мільйони, що дорівнює населенню Парижа.

Якщо стане президентом, то скоротить міграцію практично до нуля, жорстко ускладнить процедуру набуття громадянства та виганятиме шукачів притулку й нелегальних мігрантів, пообіцяв Ерік Земмур. Підтримати його прийшла така ж радикально налаштована публіка. Один із учасників мітингу напав на Земмура, коли той пробирався до сцени. Схопив його за голову й почав душити.

Сутички виникли й під час виступу. З мовчазним протестом на мітинг прийшли учасники антирасистського руху. Їх почали бити й жбурляти в них стільці. Вийти в безпечне місце допомогла охорона.

-Ми - рішучі антирасисти. І хотіли протистояти мирним шляхом. Ми були одягнені у светри з літерами. Я свій зняла, щоб мене знову не побили. Адже не знала, що так станеться. Проігнорувала ризик, бо думала, що ми живемо в демократичній країні, де можемо висловлювати свою думку без фізичних наслідків.

Поки Ерік Земмур виступав у виставковому центрі перед прихильниками, його противники організували окремий марш на вулиці.

Рафаель Арно, речник антифашистської групи "Молода гвардія":

Він двічі судимий за расову ненависть. І нам важливо нагадати, що його ідеї, такі як "теорія великої заміни", спонукають людей здійснювати або планувати терористичні атаки.

Кількість критиків Земмура збільшилася після того, як він тиждень тому в Марселі показав протестувальниці середній палець. Його пресслужба пояснила, що це був імпульсивний жест у відповідь на такі самі дії жінки. Та хай там як, підтримка Земмура у Франції чимала - 15%. Це лише на кілька відсотків менше, ніж у крайньої правої Марін Ле Пен. Від якої він, власне, забрав частину електорату.

Жан Клод Бріко, шанувальник Земмура:

Він говорить те, що повторював 20 років. Ніхто його не чує, і він, як на мене, приносить себе в жертву, щоб його слова втілилися в реальність. Багато політиків не наважуються говорити про міграцію.

Марі-Крістін Ербрето, шанувальниця Земмура:

Мені дуже подобалась Марін Ле Пен, але вона ухвалила певні рішення останнім часом, які мені не до душі. Вона захотіла звільнитися від демонізації, стала занадто соціальною. А я проти Європи й хочу, щоб ми її залишили.

Олена Абрамович, кореспондентка: