Неспокійно минула доба на Сході України [ Редактировать ]
Неспокійно минула доба на Сході України. У штабі зафіксували щонайменше п'ять обстрілів. Ворог із важких калібрів накривав Піски, Катеринівку, Попасну і Шуми. А біля Майорська противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поранених у лавах української армії немає.
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